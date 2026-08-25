В Балакове возбудили уголовное дело о травме рабочего на гидравлическом прессе

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на одном из промышленных предприятий Балакова, повлекшего тяжкий вред здоровью сотрудника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, утром 13 августа мужчина во время работы с гидравлическим прессом поместил руки в опасную рабочую зону оборудования. В результате инцидента он получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Никита Маркелов

Никита Маркелов