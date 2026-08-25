В Ульяновске отцу несовершеннолетнего участника ДТП грозит до года лишения свободы

В Ульяновске возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, до года лишения свободы), сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, в совершении преступления подозревается 48-летний местный житель. По версии следствия, с марта 2025 года по июль 2026 года в Новоульяновске мужчина систематически разрешал своему 17-летнему сыну, управлять питбайком. При этом, как отмечает следствие, сын не обладал знаниями ПДД и не имел навыков управления транспортным средством. В результате 26 июля 2026 года юноша совершил ДТП, в котором получил телесные повреждения.

СУ СКР обратил внимание на недопустимость допуска подростков к управлению транспортными средствами. Согласно российскому законодательству, управление мотоциклами (категория А) разрешается с 18 лет. Управление легкими мотоциклами (А1), а также мопедами и легкими квадроциклами — с 16 лет. При этом молодые люди обязаны пройти обучение и сдать экзамен для получения соответствующих прав. Кроме того, питбайк — это спортинвентарь, а не полноценное транспортное средство. На нем запрещено ездить по дорогам общего пользования, он предназначен только для езды по специальным спортивным трассам и бездорожью.

В Ульяновской области это далеко не первый случай, когда родителей привлекают к уголовной ответственности за ДТП, в которое попал их несовершеннолетний ребенок, допущенный ими к управлению транспортным средством.

Так, в конце июля было передано в суд уголовное дело жителя Ульяновска, который с 2022 года систематически передавал в пользование своему сыну 2014 года рождения квадроцикл и поощрял ребенка к езде по территории города. 14 июня 2026 года мальчик попал в ДТП в Засвияжском районе Ульяновска. Водитель пострадал, а его пассажир, мальчик 2010 года рождения, погиб.

По версии следствия, мужчина с 2022 года систематически передавал в пользование своему сыну 2014 года рождения квадроцикл. При этом у подростка не было права управления транспортом, необходимых навыков и знаний ПДД. Кроме того, отец поощрял ребенка к езде по территории города. 14 июня 2026 года несовершеннолетний попал в ДТП в Засвияжском районе Ульяновска. В результате аварии водитель пострадал, а его пассажир, мальчик 2010 года рождения, погиб.

В начале августа в Заволжском районе города Ульяновска 70-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Sanche CB 300F, которым управлял несовершеннолетний водитель, не имеющий водительских прав. Мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. В отношении родителей подростка также возбуждено уголовное дело.

Сергей Титов, Ульяновск