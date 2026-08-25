В Пензенской области возбуждено пять уголовных дел из-за нарушений в сфере ЖКХ

Прокуратура Пензенской области за первое полугодие 2026 года выявила 1 516 нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщается в материалах ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Для устранения нарушений прокуроры внесли 672 представления и опротестовали 122 незаконных правовых акта. В суды направлено 46 заявлений в защиту прав граждан, общества и государства. К дисциплинарной ответственности привлечено 461 виновное лицо, к административной — 48, еще 145 человек получили предостережения о недопустимости нарушений закона. Возбуждено пять уголовных дел.

Основные нарушения касались ненадлежащего содержания общего имущества и организации капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД). Благодаря принятым мерам прокуратуры управляющие организации были назначены для более чем 150 домов. Кроме того, сокращены сроки проведения капремонта здания в Городище, а жилой дом в Каменке включен в региональную программу капитального ремонта.

Никита Маркелов