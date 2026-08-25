Доходный дом в центре Ростова признали аварийным и пригодным к сносу

В Ростове-на-Дону доходный дом братьев Дерткезовых на улице Шаумяна, 110, признали аварийным и пригодным к сносу. Об этом пишет 161.ru со ссылкой на результаты судебной строительно-технической экспертизы Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс. Карты» Фото: «Яндекс. Карты»

Здание было построено в 1913 году и является объектом культурного наследия. В сентябре 2025 года СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), установив, что неустановленные должностные лица не организовали ремонт фасада и конструктивных элементов. При этом ведомства информацией о состоянии дома. В рамках этого дела назначили судебную экспертизу, которая пришла к выводу об аварийности несущих конструкций. Жильцов признали потерпевшими.

По данным редакции, первые жалобы от жителей — преимущественно на отопление и внешний вид здания — датируются 1988–1989 годами. Тогда дом находился в собственности государства.

В 2002 году специалисты института «Ростовский ПромстройНИИпроект» обследовали здание в связи с имеющимися деформациями конструктивных элементов. Согласно их отчету, трещины в стенах уже тогда достигали 60 мм, отдельные участки стен сместились из плоскости до 20 см, эркеры пребывали в предаварийном состоянии, балконы были изношены на 80%, чердачное перекрытие — на 50–70%. Причиной специалисты назвали не возраст здания, а замачивание грунтов основания. Одним из главных источников проблемы стал канализационный люк, расположенный в подвале.

Константин Соловьев