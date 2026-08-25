В Саратовской области легковой автомобиль столкнулся с локомотивом на переезде

В Петровском районе Саратовской области 24 августа в 17:35 произошло столкновение легкового автомобиля с локомотивом. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Инцидент произошел на регулируемом железнодорожном переезде перегона между станциями «Петровск-Саратовский» и «Подснежная». По данным ведомства, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на пути непосредственно перед приближением поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния.

Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован. В ПривЖД отметили, что подвижной состав с рельсов не сошел, а происшествие не повлияло на график движения других поездов. Обстоятельства аварии уточняются.

Никита Маркелов