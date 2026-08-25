В Челябинской области изменятся правила подтверждения ухода за нетрудоспособными

С 1 января 2027 года в России вступят в действие новые правила подтверждения ухода за нетрудоспособными гражданами, сообщает пресс-служба Социального фонда России по Челябинской области. В группу нетрудоспособных граждан входят инвалиды первой группы, дети-инвалиды и люди старше 80 лет.

Сейчас периоды ухода за нетрудоспособными гражданами учитываются в страховом стаже по заявлению, которое подается в отделение СФР после завершения ухода. Чтобы оформить документ, согласие человека, за которым осуществляется уход, требуется только при раздельном проживании.

С 2027 года такое заявление нужно будет подавать до начала ухода, а затем ежегодно его продлевать. Согласие же нетрудоспособного гражданина станет обязательным во всех случаях.

Если гражданин ухаживал за нетрудоспособным в 2026 году или раньше, для зачета стажа ему нужно подать заявление в отделение СФР до конца 2027-го. С 2028 года сделать это будет уже нельзя.

Алиса Дубинец