Износ коммунальных фондов на Ставрополье превысил 54%

Степень износа основных фондов коммерческих организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов на Ставрополье в 2025 году выросла до 54,7% против 49,4% годом ранее. Об этом говорится в отчете Северо-Кавказстата об износе основных фондов коммерческих и некоммерческих организаций Ставропольского края, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В коммерческом секторе наиболее заметно увеличился износ сооружений — с 46,3% до 53,9%. Степень износа транспортных средств выросла с 52,7% до 56,8%, машин и оборудования — с 63,7% до 64,8%. При этом износ зданий снизился с 50,7% до 42,5%.

В целом по обследуемым видам экономической деятельности степень износа основных фондов коммерческих организаций составила 55% против 55,3% годом ранее. Наиболее высокий показатель зафиксирован в оптовой и розничной торговле — 71,2%. В строительстве степень износа основных фондов составила 64,5%, в добыче полезных ископаемых — 61%.

У некоммерческих организаций степень износа основных фондов в строительстве выросла с 42,5% до 54,4%. В том числе износ зданий увеличился с 49,4% до 58,3%, машин и оборудования — с 64,7% до 74,8%, транспортных средств — с 69,2% до 79,3%.

В гостиничном бизнесе и общественном питании показатель износа основных фондов некоммерческих организаций вырос с 31,5% до 43,2%. При этом степень износа зданий увеличилась с 37,3% до 66,2%, машин и оборудования — с 30,4% до 50,8%.

В профессиональной, научной и технической деятельности у коммерческих организаций степень износа основных фондов, напротив, снизилась с 58,1% до 27,7%. В деятельности с недвижимостью показатель уменьшился с 54,3% до 48,9%, хотя износ машин и оборудования вырос с 80,8% до 83%.

В целом по всем обследуемым видам экономической деятельности степень износа основных фондов некоммерческих организаций в 2025 году составила 47,2% против 48,8% годом ранее.

Валерий Климов