Жительницу Хакасии осудили за вовлечение подростка из Туапсе в террористическую деятельность

2-й Восточный окружной военный суд признал жительницу Саяногорска виновной в публичном оправдании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Уголовное дело расследовали по материалам УФСБ России по Хакасии и Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным УФСБ, женщина использовала мессенджер Telegram для распространения идеологии запрещенной террористической организации и пыталась вовлечь других людей в противоправную деятельность.

Во время расследования сотрудники УФСБ Хакасии совместно с коллегами из Краснодарского края установили несовершеннолетнего жителя Туапсе, которому фигурантка отправляла материалы с демонстрацией действий людей, совершивших теракты, а также инструкции по изготовлению средств поражения.

На основании материалов региональных управлений ФСБ Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело. Женщину обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — за публичное оправдание терроризма, а также по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ — за участие в деятельности террористической организации.

Суд назначил ей шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд лишил осужденную права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и других материалов, а также администрированием сайтов и мессенджеров в интернете.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Удовик