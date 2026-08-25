Жительницу Сочи приговорили к восьми годам за мошенничество на 140 млн

Центральный районный суд Сочи признал Анну Ширину виновной по 39 эпизодам мошенничества, а также в легализации денежных средств. По данным суда, предпринимательница под видом участия граждан в электронных торгах похитила у них 140,6 млн руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие и суд установили, что преступления Ширина совершала с декабря 2022 года по август 2023 года. На тот момент она была индивидуальным предпринимателем и генеральным директором ООО «Авеллум-консалт».

Гражданам, которые хотели приобрести недвижимость по цене ниже рыночной, предпринимательница предлагала принять участие в электронных торгах в форме открытого аукциона на площадках АО «Российский аукционный дом». Для заключения фиктивных сделок она предоставляла документы с недостоверными сведениями о возможности приобретения объектов по сниженной стоимости.

По версии суда, фигурантка дела вводила потерпевших в заблуждение относительно своих полномочий и наличия выставленных на торги объектов. Предлагаемые квартиры фактически предметами аукционов не являлись.

Для сокрытия обмана предпринимательница передавала клиентам подложные протоколы аукционов и фиктивные агентские договоры. В документах содержались недостоверные сведения о внесении задатков и победе граждан в торгах.

Полученные от потерпевших деньги предназначались для обеспечения победы в аукционах и последующего выкупа недвижимости. В общей сложности фигурантка дела получила и похитила 140,6 млн руб., после чего распорядилась этими средствами по своему усмотрению.

В ноябре 2020 года Анна Ширина уже привлекалась к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).

Суд назначил ей восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в доход государства конфисковали почти 16 млн руб. денежных средств подсудимой.

Гражданские иски о возмещении имущественного ущерба на общую сумму 71,5 млн руб. суд удовлетворил. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик