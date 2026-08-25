В Петербурге пустует почти 7% площадей в торговых центрах
Доля свободных площадей в торговых центрах Петербурга достигла около 6,8%. Это ниже общероссийского показателя, но заметно выше уровня конца 2025 года, когда вакантность в среднем по стране составляла 6,2%, сообщает РИА Недвижимость.
Наибольшие сложности испытывают магазины одежды и обуви, электроники, товаров для дома и детских товаров
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По оценке управляющего директора Союза торговых центров Сергея Платицына, сейчас в российских ТЦ пустует около 7,5–8,3% торговых площадей. В Петербурге показатель находится на уровне 6,8%, тогда как в Москве — от 6,4% в наиболее успешных объектах до 8,7% по более широкой выборке.
Наибольшие сложности испытывают магазины одежды и обуви, электроники, товаров для дома и детских товаров. В то же время стабильнее чувствуют себя продуктовые магазины, общепит, сервисы, фитнес-центры, развлечения и дискаунтеры.
Эксперты связывают рост вакантности в том числе с финансовыми проблемами арендаторов. При этом владельцы торговых центров не всегда могут повысить арендные ставки: пустующая площадь из-за простоя и потери покупательского трафика может оказаться менее выгодной, чем сохранение действующего арендатора на прежних условиях.