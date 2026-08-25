В Анапе в 2026 году капремонт проведут в 28 домах на 591,3 млн рублей

В 2026 году в Анапе региональная программа капитального ремонта охватывает 28 многоквартирных домов. В объектах запланировано 111 видов работ на общую сумму 591,3 млн руб, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ремонт уже ведется на улицах Крымской, Астраханской и ряде других. В зданиях восстанавливают фасады и кровли, заменяют инженерные сети и трубопроводы, а также выполняют иные предусмотренные программой виды работ.

Владельцам квартир в домах, включенных в программу на 2027 год, необходимо до 1 сентября провести общие собрания и утвердить перечень и сроки предстоящих работ.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в рамках программы капитального ремонта в 2026 году работы завершены более чем в 350 многоквартирных домах. Улучшены условия проживания свыше 40 тыс. человек. Годовой план программы выполнен на 61%. В общей сложности в этом году в 587 многоквартирных домах предусмотрено около 1,5 тыс. видов работ. В зданиях ремонтируют кровли и фасады, заменяют лифты и обновляют внутридомовые инженерные системы.

Анна Гречко