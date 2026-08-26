В Черноземье 27 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +23°C

В среду, 27 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +11°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем поднимется до +23°C, вечером опустится до +20°C, а ночью будет +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем воздух прогреется до +21°C, вечером ожидается +18°C, а ночью температура сохранится на уровне +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +15°C, днем будет до +21°C, вечером — +18°C, а ночью температура опустится до +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +17°C, а ночью столбик термометра покажет +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +14°C, днем — +19°C, вечером столбик термометра покажет до +17°C, а ночью — +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +15°C, днем — +20°C, вечером — +17°C, а ночью столбик термометра опустится до +12°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова