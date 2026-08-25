Суд Северной Осетии завершил банкротство КФХ «Босфор» с долгом в 31 млн рублей

Арбитражный суд Республики Северная Осетия — Алания завершил процедуру конкурсного производства в отношении крестьянского фермерского хозяйства «Босфор». Соответствующее решение принято по ходатайству конкурсного управляющего Артёма Беликова. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

В 2022 году суд признал хозяйство несостоятельным. Требования единственного кредитора — общества с ограниченной ответственностью «Файнзайдер» — были включены в третью очередь реестра в размере 31 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Крестьянское (фермерское) хозяйство «Босфор» зарегистрировано в 2016 году в Северной Осетии - Алании (с. Коста). Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Учредитель — Арсен Мамиев. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Суд установил основания для привлечения бывшего руководителя должника Арсена Мамиева к субсидиарной ответственности. В июне 2026 года размер ответственности определён в сумме 31 млн руб. Произведена замена взыскателя на кредитора — ООО «Файнзайдер».

Согласно открытым данным, глава крестьянского фермерского хозяйства «Босфор» Мамиев Арсен Георгиевич имел право действовать без доверенности с 20 апреля 2016 года по 12 декабря 2022 года.

Согласно отчету конкурсного управляющего, имущества у должника не выявлено. Оценка имущества не проводилась. Сведения о погашении требований кредиторов отсутствуют. Жалоб на действия управляющего не поступало.

Определение суда является основанием для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об аннулировании регистрации КФХ «Босфор». Полномочия конкурсного управляющего прекращены с момента вступления определения в законную силу.

Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства может

быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд до даты внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

Тат Гаспарян