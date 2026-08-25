Уголовное дело возбудили после гибели нижегородца при спиле цистерны

По факту гибели работника во время спила цистерны в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Несчастный случай произошел в гаражах поселка Окский Кстовского района, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 22 августа работник спиливал цистерну с помощью шлифовальной машины, во время чего произошло возгорание. От полученных травм пострадавший погиб на месте. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Галина Шамберина