На Ставрополье продажи средств для похудения выросли на 9% за год

Аптечные продажи средств для снижения веса в Ставропольском крае выросли на 9% в денежном выражении, тогда как число проданных упаковок увеличилось лишь на 1%. Как сообщили «Review. Юг России» в пресс-службе аналитической компании DSM Group, за рассматриваемый период объем продаж составил 21,4 млн руб., а средняя стоимость упаковки выросла на 7% — с 442 до 475 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В натуральном выражении в регионе было продано 45 тыс. упаковок средств для похудения против 44,6 тыс. ранее. При этом денежный объем продаж увеличился с 19,7 млн до 21,4 млн руб. Таким образом, рост выручки значительно опередил динамику продаж в упаковках.

Наиболее востребованным торговым наименованием в Ставропольском крае стал «Витамир Псиллиум» — на него приходится 15% продаж в денежном выражении. Далее следуют Allvit Slim Комплекс с долей 5%, Allvit CLA Slim — 4%, Оптифайбер — 4% и «Витамир Slimtabs Синефрин/Альфа-липоевая кислота» — 3%.

В соседнем Краснодарском крае аптечные продажи средств для снижения веса в первом полугодии 2026 года достигли 189,7 млн руб., увеличившись на 68% год к году. Число проданных упаковок выросло еще сильнее — на 70%, до 373,7 тыс. упаковок.

Ставропольский край, в свою очередь, показывает противоположную динамику: спрос в натуральном выражении практически не изменился, но расходы покупателей на средства для похудения заметно выросли. Прибавка средней цены упаковки составила 33 руб., что и обеспечивает значительную часть роста рынка в денежном выражении.

В России в целом аптечные продажи этой категории за первое полугодие выросли на 24%, до 1,79 млрд руб. Количество проданных упаковок увеличилось на 14%, до 2,92 млн, а средняя стоимость упаковки выросла на 8%, до 614 руб. Онлайн-продажи составили 40% от общего объема в денежном выражении против 26% годом ранее.

В федеральном масштабе крупнейшую долю продаж также занял «Витамир Псиллиум» — 10%. Далее следуют «Evalar Laboratory Берберин» с 7%, «Эвалар Турбослим Ночь усиленная формула» — 6%, «Оптифайбер» и «Эвалар Липотропный фактор Anti-Age» — по 5%.

Подробнее о резком росте продаж биологически активных добавок (БАДов) для похудения на юге России и причинах этого явления читайте в материале «Review. Юг России» — «Потребитель бьет на БАД».

Нурий Бзасежев