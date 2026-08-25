Челябинские борцы завоевали три медали на международном турнире

В Ульяновске прошел международный турнир по греко-римской борьбе, на котором челябинские спортсмены завоевали три медали, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Среди юниоров золотую медаль в весовой категории до 77 кг завоевал Дмитрий Фокин, бронзовую — Матвей Тихонов в категории до 63 кг. Александр Семенов выиграл серебро среди юношей в категории до 71 кг. Спортсмены являются воспитанниками школы олимпийского резерва по спортивной борьбе имени Мошкина.

Алиса Дубинец