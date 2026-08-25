В Петербурге сохранится прохладная погода: местами пройдут дожди

В Петербурге во вторник, 25 августа, будет прохладнее обычного для конца августа: столбики термометров покажут всего +16…+18 градусов. Город останется под влиянием циклона, поэтому местами возможны небольшие дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В городе ожидается +16…+18 градусов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В городе ожидается +16…+18 градусов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ленинградской области воздух прогреется до +14…+19 градусов. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти и достигнет 763 мм ртутного столба, что выше нормы.

В среду существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +9…+11 градусов, днем потеплеет до +19…+21.

Карина Дроздецкая