В Геленджике утром 25 августа АИ-100 есть только на одной АЗС

В Геленджике по состоянию на 9:00 25 августа АИ-100 доступен на одной АЗС, АИ-95 — на двух, АИ-92 — на трех, дизельное топливо — на девяти. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

АИ-100, АИ-95, АИ-92 и ДТ доступны на АЗС «Газпромнефть» на объездной дороге М-4 «Дон». При этом АИ-95 на АЗС «Лукойл» в районе кольца отпускают только по топливным картам.

Список АЗС с топливом: «Роснефть», микрорайон Черемушки, «Велес» — ДТ, АИ-92 по топливным картам; «Роснефть», улица Туристическая — ДТ; «Лукойл», улица Островского — АИ-95 и ДТ по топливным картам; «Лукойл», кольцо — АИ-95 по топливным картам, АИ-92 и ДТ; «Газпромнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-95, АИ-92, АИ-100 и ДТ; «Газпромнефть», улица Ходенко — ДТ; «Газпромнефть», Сухумское шоссе — ДТ; «Уфимнефть», объездная М-4 «Дон» — ДТ; «Лукойл», село Архипо-Осиповка — ДТ.

Информация отражает ситуацию на 9:00 25 августа и в течение дня может измениться. Жителей и гостей курорта призывают не закупаться топливом впрок.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко