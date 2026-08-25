Детский онкоцентр в Екатеринбурге за 20 лет сделал 500 пересадок костного мозга

Центр детской онкологии и гематологии на базе Областной детской клинической больницы с 2006 года провел более 500 трансплантаций костного мозга, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Операция проводится бесплатно — пересадка является передовым методом лечения онкогематологических заболеваний. Эффективность центра сопоставима с международными результатами европейского общества трансплантологов костного мозга.

В центре проводят пересадку всех известных на сегодня видов гемопоэтических стволовых клеток, в том числе собственных клеток пациента, полностью совместимых донорских клеток братьев и сестер и наполовину совместимых клеток других родственников. Также проводится трансплантация клеток полностью совместимых неродственных доноров, найденных в регистрах. Благодаря этому более 60% детей с неблагоприятными формами рака крови и солидных органов выздоравливают и имеют возможность вернуться к нормальной жизни.

Ирина Пичурина