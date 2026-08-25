В Новороссийске топливо отпускают на 25 АЗС

В Новороссийске по состоянию на 9:00 25 августа топливо отпускают на 25 АЗС. На всех работающих заправках действуют ограничения по объему отпуска, сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Топливо отпускают только в баки автомобилей — не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину в зависимости от АЗС. АИ-100 в городе нет, АИ-95 доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на 12, дизельное топливо — на всех 25 работающих заправках.

«Роснефть»: Мысхакское шоссе — ДТ, АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта и по топливным картам; территория Цемдолины, улица Ленина, АЗС на выезде из города — АИ-92 и ДТ; село Кирилловка — ДТ, АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта и по топливным картам; поселок Верхнебаканский — ДТ.

«Лукойл»: проспект Дзержинского — ДТ; станица Раевская — АИ-92, АИ-95 и ДТ; территория Цемдолины, улица Ленина, АЗС рядом с развязкой — ДТ, АИ-92 и АИ-95 для спецтранспорта и по топливным картам; АЗС на выезде из города — АИ-92, АИ-95 и ДТ; Сухумское шоссе — АИ-92 и ДТ; село Глебовское — ДТ.

«Газпром»: станица Натухаевская — АИ-92, АИ-95 и ДТ; «Газпромнефть»: село Гайдук — две АЗС, ДТ; Rusoil: территория Цемдолины — ДТ, АЗС работает до 23:00.

«Татнефть»: поселок Верхнебаканский — ДТ; «Уфим-нефть»: на всех АЗС — ДТ; территория Цемдолины, село Владимировка — две АЗС, Сухумское шоссе — АИ-92 и ДТ; село Кирилловка — АИ-92, АИ-95 и ДТ.

PNB: село Кирилловка — АИ-92, АИ-95 и ДТ. На АЗС ежедневно действует перерыв с 23:45 до 00:10; АЗС «Кристина»: улица Шиллеровская — АИ-92 и ДТ.

При этом АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина рядом с развязкой и АЗС «Лукойл» в поселке Верхнебаканском отпускают топливо только для спецтранспорта и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще девять АЗС временно не отпускают топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко