В Анапе утром 25 августа на 22 АЗС доступно дизельное топливо

В Анапе по состоянию на 9:30 25 августа работают 21 АЗС. Информация об этом опубликована администрацией города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На девяти заправках по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 14 АЗС действуют ограничения по объему заправки в бак одного автомобиля: на восьми АЗС АИ-92 и АИ-95 можно приобрести до 30 литров, на четырех — АИ-92, АИ-95 и ДТ до 40 литров, на шести — ДТ до 50 литров, еще на четырех — до 60 литров.

АИ-92 доступен на 16 АЗС, АИ-95 — на 14. Дизельное топливо есть на 22 АЗС. АИ-100 временно отсутствует. В мэрии Анапы отметили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня ситуация может измениться. Жителей курорта призвали не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность для водителей и сократить очереди на заправках.

Проблемы с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин властями назывались рост сезонного спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако в конце июля — начале августа ограничения вновь стали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои особенно заметны на Черноморском побережье: на АЗС в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи вводились лимиты на отпуск топлива, а часть заправок временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По данным Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе на бирже продажи бензина снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко