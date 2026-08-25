В Челябинске появились названия у трех общественных пространств

Депутаты Челябинской городской думы присвоили названия двум скверам и одной улице в черте муниципалитета на 21-м заседании. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев стал Литературным. Территорию на пересечении улиц Первой Пятилетки и Героев Танкограда окрестили сквером Уральских офтальмологов. Улицу, расположенную между Цветным бульваром и улицей Лазурной в микрорайоне Привилегия, назвали Бульваром Тихим.

Виталина Ярховска