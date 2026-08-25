Доля расходов на ЖКУ у жителей Ярославской области сократилась

В Ярославской области доля расходов жителей на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и отопление за год снизилась на 1,6 процентного пункта, до 8,8% потребительских расходов. Это следует из рейтинга «РИА Новости» по итогам 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным исследования, Ярославская область заняла 35-е место среди регионов России по доле расходов на ЖКУ. В среднем по стране на эти цели приходилось 9,3% потребительских расходов.

В абсолютном выражении среднестатистическая семья в Ярославской области тратила на ЖКУ около 5,1 тыс. руб. в месяц. По России средние ежемесячные расходы составляли 6,7 тыс. руб.

Сильнее всего доля расходов на коммунальные услуги за год сократилась в Пермском крае — на 1,9 процентного пункта. Всего снижение нагрузки на семейные бюджеты зафиксировано в 44 регионах.

Наиболее высокая доля расходов на ЖКУ в 2025 году зафиксирована в Мурманской области — 14,2%, Новгородской — 13,5%, Магаданской — 13,3% и Еврейской автономной области — 13,1%. Минимальная — в Дагестане, где на ЖКУ приходилось 5% потребительских расходов.

Антон Голицын