Сочи вошел в тройку лидеров по спонтанным бронированиям в августе

Сочи занял третье место среди самых популярных направлений для спонтанных поездок в августе 2026 года. К такому выводу пришел российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», проанализировавший бронирования, которые туристы совершали за один-два дня до начала проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Лидером рейтинга стала Москва, на которую пришлось 9% таких бронирований. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 7%. Сочи оказался третьим направлением, получив 6% бронирований, совершенных непосредственно перед поездкой.

В десятку наиболее популярных направлений для путешествий с минимальным сроком планирования также вошли Анапа, Краснодар, Геленджик, Волгоград, Нижний Новгород и Джубга. Замкнула рейтинг Феодосия.

В Сочи туристы в среднем бронировали размещение на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи составила 5 тыс. руб. Таким образом, при таком сроке проживания средний расход на размещение составлял 20,4 тыс. руб.

В Анапе путешественники также планировали провести в среднем четыре ночи, а стоимость проживания составляла почти 5 тыс. руб. за ночь. В Краснодаре средняя продолжительность размещения была ниже и составляла две ночи при стоимости 3,8 тыс. руб. за ночь.

В Геленджике туристы в среднем бронировали четыре ночи, стоимость одной ночи составляла 6 тыс. руб. В Джубге средняя продолжительность поездки достигала трех ночей при цене размещения 5,3 тыс. руб. за ночь.

«Ъ-Сочи» писал, что спрос на отдых в Сочи в сентябре и октябре 2026 года оказался на 15–25% ниже прошлогоднего уровня. Туроператоры связывают снижение продаж с периодическими ограничениями в работе аэропорта и ситуацией на топливном рынке, на фоне чего отельеры начали корректировать цены и предлагать дополнительные акции.

Мария Удовик