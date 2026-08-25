В Хостинском районе Сочи из подвала МКД убрали 8 кубометров мусора

В Хостинском районе Сочи из подвального помещения многоквартирного дома на улице Ялтинской вывезли около 8 кубометров бытового и строительного мусора. Работы провели сотрудники районной администрации совместно с ГУ МЧС, управляющей компанией, активом ТОС и жителями дома.

Помещение ранее использовали в системе гражданской обороны как защитное сооружение. Со временем его назначение изменилось: подвал длительное время сдавали в аренду для различных целей, после чего он оказался заполнен строительными и бытовыми отходами.

Во время мониторинга заглубленных объектов специалисты районной администрации и управляющей компании приняли решение расчистить помещение и вернуть ему первоначальное назначение. В ходе работ из подвала убрали порядка 8 кубометров мусора.

Глава Хостинского района Иван Савин сообщил, что районная администрация, управляющие компании и ТОС уделяют особое внимание расчистке подвалов и заглубленных помещений многоквартирных домов. Одной из задач он назвал обеспечение доступа ресурсоснабжающих и управляющих организаций к общедомовым коммуникациям, которые проходят через подвальные помещения.

По словам Савина, поддержание нормативного санитарного состояния подвалов должно способствовать сохранению инженерных сетей. Кроме того, такие помещения при необходимости могут использоваться как укрытия для населения. На территории Хостинского района на данный момент привели в порядок подвальные помещения более чем в 70 многоквартирных домах.

Содержание общего имущества многоквартирного дома в надлежащем состоянии относится к обязанностям управляющей компании. Жильцы вправе требовать от нее поддержания общедомовых помещений в чистоте и исправности.

Размещение личных вещей, бытового мусора и крупногабаритных предметов в местах общего пользования запрещено. Такие действия нарушают санитарные нормы и требования пожарной безопасности, а также затрудняют доступ экстренных служб к инженерным коммуникациям.

Мария Удовик