В Сочи снесли одноэтажный торговый блок на улице Парковой

В Центральном районе Сочи собственник добровольно демонтировал капитальный объект самовольного строительства на улице Парковой. Речь идет об одноэтажном нежилом здании торгового блока, которое возвели без необходимых согласований и разрешений, а также с нарушением земельных, строительных и градостроительных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Администрация Сочи обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о сносе объекта. Суд поддержал требования администрации и обязал застройщика демонтировать постройку. Собственник выполнил решение добровольно, не дожидаясь возбуждения исполнительного производства и взыскания назначенной судом неустойки.

Директор департамента муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслан Ачмизов сообщил, что город совместно с контрольно-надзорными органами и департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края продолжает выявлять и пресекать нарушения земельного и градостроительного законодательства.

По его словам, с начала года в Сочи подтвердили 134 факта самовольного строительства. После проведения контрольных мероприятий материалы передали в правовой департамент. Работа с такими объектами включает выявление нарушений градостроительных требований и случаев нецелевого использования земельных участков, а при необходимости — обращение в суд и снос построек.

Отдельное направление работы связано с использованием земель не по назначению. С начала года в Сочи выявили около 270 таких фактов. Правообладателям земельных участков выдали предписания об устранении нарушений.

Кроме того, специалисты пресекли случаи, когда правообладатели земельных участков занимали ограждениями или строениями территории неразграниченной государственной собственности. По этим фактам также провели контрольные мероприятия, а собранные материалы передали для подготовки обращений в суд с требованиями устранить нарушения.

Мария Удовик