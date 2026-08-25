В ЯНАО тушат 125 лесных пожаров на площади почти 350 тыс. га

Общая площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на утро 25 августа составила около 349 тыс. га, а их количество — 125, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты. За сутки ликвидировали один пожар на площади 70 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Пожары зафиксированы в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах. Их тушат 1257 человек, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 851 возгорание. Площадь, пройденная огнем, составляет более 507 тыс. га.

В интервью «Ъ-Урал» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что это лето в регионе было жарким и сухим — за три месяца выпало 5% от нормы осадков. В последние недели ветер начал дуть в сторону городов, к некоторым из них стали приближаться очаги пожара. Ситуация разрешится уже с конца этой недели — погода будет меняться и становиться дождливее.

Ирина Пичурина