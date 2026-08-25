На Ставрополье вынесли приговор по делу о хищении 34 млн рублей из бюджета

В Ставрополе суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего директора энергоснабжающей организации, его подчиненного, а также руководителя коммерческой фирмы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в 2023 году директор ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» создал группу, в которую вошли заместитель главного инженера, менеджер по продажам, занимавшийся поставкой электротехнической продукции, а также руководители двух коммерческих фирм. Директор госпредприятия сообщал сообщникам о планируемых закупках счетчиков и комплектующих и ограничивал время их поставки, чтобы определенные компании смогли их заранее закупить. Затем обвиняемые завышали стоимость деталей, чем причинили региональному бюджету ущерб в более 34 млн руб.

Суд назначил сроки от трех до семи лет колонии общего режима со штрафами от 500 тыс. до 1 млн руб. Кроме того, бывший руководитель госпредприятия лишен права работать на государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях три года.

С осужденных в полном объеме взыскали ущерб, а на имущество всех фигурантов уголовного дела сохранили арест.

Константин Соловьев