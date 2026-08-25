В Петербурге начали строить терминал для электричек на станции «Волковская»

В Петербурге начались работы по строительству пассажирского терминала для пригородных поездов на будущей станции «Волковская». Сейчас специалисты занимаются фундаментом здания и пешеходным тоннелем, сообщил заместитель начальника группы заказчика ДКРС Егор Киреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Так будет выглядеть новая станция «Волковская»

Фото: ОЖД Так будет выглядеть новая станция «Волковская»

Фото: ОЖД

На стройплощадке работают около 200 человек и 50 единиц техники. Уже началась заливка плиты перекрытия распределительного вестибюля, продолжается строительство подземного пешеходного тоннеля, который соединит терминал со станцией метро.

Площадь пассажирского терминала составит 4,5 тыс. кв. метров. В тоннеле установят траволаторы (движущаяся бесступенчатая дорожка, предназначенная для быстрого и удобного перемещения людей, тележек и багажа) общей длиной около 300 метров. Для пассажиров также построят три платформы длиной 258 метров и шириной 10 метров с крытыми павильонами.

В терминале и на платформах предусмотрят лифты и эскалаторы для маломобильных пассажиров.

С 25 августа Московский вокзал Петербурга полностью прекратил обслуживание пригородных поездов. Перенос связан со строительством инфраструктуры для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.

Ожидается, что к концу 2027 года пригородные поезда начнут принимать на станции «Волковская».

Карина Дроздецкая