В Петербурге начали строить терминал для электричек на станции «Волковская»
В Петербурге начались работы по строительству пассажирского терминала для пригородных поездов на будущей станции «Волковская». Сейчас специалисты занимаются фундаментом здания и пешеходным тоннелем, сообщил заместитель начальника группы заказчика ДКРС Егор Киреев.
Так будет выглядеть новая станция «Волковская»
Фото: ОЖД
На стройплощадке работают около 200 человек и 50 единиц техники. Уже началась заливка плиты перекрытия распределительного вестибюля, продолжается строительство подземного пешеходного тоннеля, который соединит терминал со станцией метро.
Площадь пассажирского терминала составит 4,5 тыс. кв. метров. В тоннеле установят траволаторы (движущаяся бесступенчатая дорожка, предназначенная для быстрого и удобного перемещения людей, тележек и багажа) общей длиной около 300 метров. Для пассажиров также построят три платформы длиной 258 метров и шириной 10 метров с крытыми павильонами.
В терминале и на платформах предусмотрят лифты и эскалаторы для маломобильных пассажиров.
С 25 августа Московский вокзал Петербурга полностью прекратил обслуживание пригородных поездов. Перенос связан со строительством инфраструктуры для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург.
Ожидается, что к концу 2027 года пригородные поезда начнут принимать на станции «Волковская».