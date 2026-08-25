Реконструкцию «Спартаковца» в Ярославле завершат в сентябре

В Ярославле строительно-монтажные работы на стадионе «Спартаковец» планируют завершить в сентябре. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, побывавший на объекте.

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Работы уже выполнены на 90%. На стадионе проложили коммуникации и сети, построили амфитеатр трибун и спортивный блок, завершают работу над покрытием и озеленением, начали устанавливать малые архитектурные формы.

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Реконструкция стадиона стартовала в 2025 году и ведется на средства Сбербанка. Объем инвестиций — 600 млн руб. Проект благоустройства предполагает появление двух спортивных полей с беговыми дорожками по периметру, сцены и трибун на 2500 мест с защитным навесом, игрового комплекса со скалодромом, а также батутов и горок. Для спортсменов оборудуют площадку для воркаута.

Алла Чижова