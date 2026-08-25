В Сочи 25 августа проведут учебные стрельбы в акватории морского порта

25 августа в акватории морского порта Сочи проведут учебные стрельбы. Мероприятия запланированы на 13:10, 17:35 и 23:00, сообщили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Перед началом первой серии стрельб, в 13:00, в Центральном внутригородском районе Сочи проведут речевое оповещение населения. Жителей попросили сохранять спокойствие на время проведения мероприятий.

Учебные стрельбы организуют для отработки действий военных. В сообщении отмечается, что такие мероприятия связаны с обеспечением безопасности.

В ночь на 25 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 148 воздушных целей. Их зафиксировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае также действует запрет на фото- и видеосъемку и публикацию информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и РЭБ и специальных служб. Ограничения распространяются в том числе на сведения о военных объектах и инфраструктуре.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик