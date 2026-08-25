Кубань и Крым летом сократили долю в российских гостиничных бронированиях

Краснодарский край и Крым по итогам летнего сезона сократили долю в общем объеме гостиничных бронирований в России. По данным системы управления продажами Travelline, на Краснодарский край в июне—августе пришлось 12,4% бронирований против 13,6% годом ранее. Доля Крыма сократилась более чем вдвое — с 3,4 до 1,5%, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Снижение показателей наблюдалось и в других популярных курортных регионах. Доля Ставропольского края уменьшилась с 1,7 до 1,6%. Динамика связана как с общим снижением спроса на внутренний туризм, так и с перераспределением туристического потока между направлениями.

По оценке вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, объем российского туристического рынка по итогам летнего сезона сократился на 5–6% год к году. Первые признаки снижения спроса проявились еще зимой, а затем на рынок повлияли перебои в работе аэропортов и проблемы с обеспечением топливом. В компании «Алеан» сообщили о сокращении летних бронирований на внутренних направлениях примерно на 10%. В «Островке» при этом отмечают стабилизацию числа бронирований размещения по России.

В Краснодарском крае ситуация в течение сезона складывалась неоднородно. По словам господина Ромашкина, рост спроса наблюдался в Анапе, тогда как Сочи столкнулся со снижением из-за ограничений в работе аэропорта. При этом эксперт не исключает, что по итогам года Сочи сможет частично компенсировать отставание за счет сильного зимнего сезона.

Ставропольский край сохраняет позиции основного направления санаторного отдыха, однако спрос на него в этом году снизился примерно на 15%. Сергей Ромашкин связывает это в том числе с более высокой стоимостью размещения.

Наиболее заметное сокращение показал Крым. В начале сезона на туристический спрос повлиял топливный кризис, позднее к нему добавились перебои с электроснабжением и сокращение числа поездов. По оценке господина Ромашкина, потери региона по итогам лета могут составить десятки процентов.

Президент Cosmos Hotel Group Александра Биба отмечает, что спрос на размещение в российских регионах в 2026 году остается неоднородным.