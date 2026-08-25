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В Гуково восстановили подачу водоснабжения

В городе Гуково устранили аварию на водопроводных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «УРСВ» Ростовской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в хуторе Гуково остановили подачу холодного водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ. Бригада провела планово-восстановительные работы на улице Тургенева, произвела замену аварийного участка трубы протяженностью 7 метров.

Работы завершены, система функционирует штатно, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев

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