В Гуково восстановили подачу водоснабжения

В городе Гуково устранили аварию на водопроводных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «УРСВ» Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в хуторе Гуково остановили подачу холодного водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ. Бригада провела планово-восстановительные работы на улице Тургенева, произвела замену аварийного участка трубы протяженностью 7 метров.

Работы завершены, система функционирует штатно, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев