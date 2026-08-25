Осужденные в Ростовской области стали зарабатывать на 40,6% больше
Средняя зарплата трудоустроенных осужденных в исправительных учреждениях в Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года составила 17,1 тыс. руб. Об этом пишет «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года заработная плата выросла на 40,6% — тогда она составляла 12,2 тыс. рублей.
За первые шесть месяцев 2026 года в области на производстве исправительных учреждений создали 100 дополнительных рабочих мест. Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее этот показатель составлял 725 мест. К труду в текущем году привлекли 1,9 тыс. осужденных — против 2,2 тыс. по итогам первого полугодия 2025 года.
Штатная численность сотрудников исправительных учреждений Ростовской области в настоящее время превышает 3 тыс. человек.