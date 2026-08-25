Ставрополье рассчитывает собрать 693 млн рублей турналога в 2026 году

В Ставропольском крае по итогам 2026 года планируют собрать 693 млн руб. туристического налога. Этот показатель на 6,5% ниже фактического объема поступлений за предыдущий год, когда в бюджеты поступило почти 741 млн руб. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на минтуризма региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2026 года местные бюджеты края получили 138,7 млн руб. — на 2,3 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года (136,4 млн руб.).

В министерстве пояснили, что положительная динамика обусловлена нормативным фактором: «с 1 января 2026 года ставка налога увеличена на 2%». Исключение составляют санаторно-курортные учреждения, для которых сохраняются прежние условия налогообложения.

За январь–июнь 2026 года турпоток в Ставропольском крае составил 877,5 тыс. человек и сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года. В ведомстве связывают это в том числе с развитием инфраструктуры, реновацией и развитием курортов Кавминвод.

Константин Соловьев