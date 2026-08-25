Суд в Тюмени взыскал с туроператора 668 тыс. рублей за несостоявшийся тур в ОАЭ

Калининский районный суд Тюмени взыскал с туроператора ООО «ТТ-Трэвэл» более 668 тыс. руб. в пользу клиента за несостоявшуюся поездку в ОАЭ, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Суд удовлетворил иск частично, признав обоснованным требование о полном возврате средств за неоказанные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 13 января между сторонами был заключен договор на туристические услуги стоимостью 524 400 руб. 3 марта клиент расторгнул соглашение, сославшись на официальную информацию об угрозе безопасности в стране пребывания. В соответствии с законодательством РФ это является законным основанием для прекращения договора и возврата всей суммы. Однако туроператор вернул лишь часть средств: агентское вознаграждение в размере 35 665 руб. за вычетом банковской комиссии. Основную сумму за сам турпакет компания отказалась возвращать.

Суд постановил взыскать с ответчика 488 735 рублей за неоказанные услуги, 19 810,50 руб. процентов за период с 11 апреля по 21 июля, а также проценты за последующий период до фактического исполнения обязательства. Дополнительно были присуждены 10 000 руб. компенсации морального вреда и 150 тыс. руб. штрафа за нарушение прав потребителя. В удовлетворении остальной части требований истцу отказано. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина