В Махачкале 26 августа ограничат электроснабжение из-за испытания трансформатора

В Махачкале завтра, 26 августа, ограничат электроснабжение на десятках улиц. Об этом сообщает пресс-служба «Дагэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 10:00 до 16:00 специалисты городских электрических сетей проведут высоковольтное испытание силового трансформатора Т-1 на подстанции «Приозерная». Ограничения электроснабжения коснутся поселков Новый Кяхулай, Степной и 5-й, а также следующих улиц Махачкалы: проезд Степной, улицы Азизова, Акаева, Бугленская, Булатова, Добролюбова, Зои Космодемьянской, Имама Шамиля, Крылова, Мамедова, Плеханова, Хаджи Булача, Халимбекаульская, Цудахарская, Чохского, проезды 1-й Международный, 1-й Монтажный, 2-й Махачкалинский, 2-й Сулакский, 5-й Сулакский, улицы Абакарова, Абдуллаева, Арухова, Бакинская, Гагарина, Гаджимурадова, Гусейнова, Дачная, Декабристов, Джабраилова, Достоевского, Интернациональная, Кавказская, Каякентская, Красина, Ленинградская, Макаева, Молодежная, Монтажная, Мухтарова, Новая, Нурова, Общественная, Перспективы, Планетная, Пригородная, Рылеева, Садовая, Спутник, Строительная, Сулакская, Талгинская, Хаппалаева, Хушетская.

Ограничения могут также затронуть прилегающие улицы и переулки.

Константин Соловьев