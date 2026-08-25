Татьяна Савинова возглавила движение «За медицину здорового долголетия» на Урале

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании регионального движения «За медицину здорового долголетия». Его председателем стала замгубернатора — глава минздрава области Татьяна Савинова, сообщили в департаменте информационной политики региона. В совет движения также войдут представители минздрава, минобразования, минкультуры, профсоюзов и экспертного сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Согласно документу, акцент в медицине смещается с лечения заболеваний на их профилактику: движение планирует внедрять в жизнь уральцев принципы превентивной медицины и популяризировать технологии сбережения здоровья. По словам губернатора, Свердловская область стала одним из лидеров по внедрению принципов активного долголетия в стране, поддерживая свердловчан с самого рождения. «Подписание указа переводит эту работу из формата отдельных успешных практик в русло единой государственной политики. Наша главная цель — создать среду, в которой человек сможет максимально долго сохранять физическую и социальную активность, проактивно управляя своим здоровьем»,— сказал Денис Паслер.

Среди планируемых масштабных проектов — терапевтический парк, где растения будут защищать от шума и перепадов температур пациентов и врачей для создания эмоционального равновесия. Также разрабатывается онлайн-платформа профилактики и управления: свердловчане смогут вести свой профиль, получать понятные медицинские знания и копить баллы за ответственное отношение к себе, обменивая их на бонусы партнеров.

На прошлой неделе заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко приняли участие в открытии первого на Урале Центра медицины здорового долголетия. Главная задача центра, по словам Татьяны Савиновой — работа не с пациентами, а со здоровыми людьми с предрисками развития заболеваний.

Ирина Пичурина