В Цемесской роще Новороссийска выявили загрязнение сточными водами

В Цемесской роще Новороссийска специалисты обнаружили следы сброса сточных вод и загрязнение почвы. Об этом свидетельствуют результаты обследования Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Территория Цемесской рощи относится к особо охраняемым природным территориям. По факту выявленного загрязнения на сайте проверок Генпрокуратуры РФ опубликовано предостережение в адрес МУП «Водоканал».

Поводом для обследования стало обращение местных жителей, поступившее в июне. Специалисты Росприроднадзора провели выездное обследование и обнаружили на участке следы сброса с характерным запахом сточных вод. Предположительным источником загрязнения названо бетонированное сооружение — приемный колодец.

Специалисты отобрали образцы почвы для лабораторного анализа. Исследования показали превышение фоновых показателей по нитритному азоту, фосфору, сульфатам, фосфатам, хлоридам, АПАВ и нефтепродуктам. Кроме того, выявлено превышение предельно допустимой концентрации по нитрат-ионам.

Жители Новороссийска ранее неоднократно сообщали о проблемах со сточными водами в районе Цемесской рощи. В январе 2024 года местная жительница рассказывала о разливе канализации в районе улиц Лесной, Звонкой и переулка Цемесского. Тогда МУП «Водоканал» связывал подтопление коллектора с обильными осадками и повышением уровня грунтовых вод. По данным предприятия, для предотвращения разлива фекальных вод планировалось установить дополнительное дренажное насосное оборудование.

Ранее сообщалось, что на территории памятника природы «Цемесская роща» в Новороссийске ликвидировали самовольную постройку в виде гаражного сооружения. Иск об освобождении территории памятника природы от объекта самовольного строительства подала Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки соблюдения лесного законодательства в Новороссийске. Сотрудники ведомства выявили факт самовольного занятия собственником гаражного бокса в отсутствие правоустанавливающей документации путем пристройки сооружения к гаражу.

Анна Гречко