В акватории морпорта Новороссийска 25 августа проведут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 25 августа пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в городском МЦУ со ссылкой НВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Учения запланированы с 21:00 до 23:00. Во время тренировки военнослужащие отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.

На время стрельб в акватории будет запрещено плавание маломерных судов и других плавсредств, в том числе не подлежащих государственной регистрации. Ограничение распространяется на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сапборды и их аналоги. Также будет запрещено проведение любых видов подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 24 августа над территориями Краснодарского края, Республики Адыгея и других регионов России ликвидировали 351 беспилотный летательный аппарат. В результате ударов БПЛА произошел пожар на территории логистического центра Ozon в Адыгее. Кроме того, обломки дронов упали на частный детский центр с круглосуточным пребыванием в Краснодаре, в результате чего погибли двое детей. Еще семь детей получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены

Анна Гречко