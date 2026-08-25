Уголовное дело об экстремизме завели на 50-летнего нижегородца за комментарии

В Нижнем Новгороде 50-летнего местного жителя обвинили в возбуждении ненависти к определенной социальной группе (п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ) из-за его комментариев в соцсетях, сообщили в региональном СУ СКР. В комментариях он угрожал применением насилия в отношении людей по национальному признаку, добавили в областном управлении ФСБ.

Обвиняемый признал вину, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и допрашивают свидетелей.

Галина Шамберина