«Занят, но не оплачен: скрытая недозанятость как способ выжить» Артем Ступак — о новой арифметике рынка труда

Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор «АйдоЛаб».

Фото: ООО «АйдоЛаб»

Тренер бизнес-школы Российского государственного университета нефти и газа имени И М. Губкина и лектор Российского общества «Знание».

ВЦИОМ показывает низкую безработицу, но за этой цифрой скрывается другая картина. Работодатели научились сохранять людей в штате, не платя им полную зарплату, а часть занятых просто не попадает в категорию безработных. Рынок выглядит стабильным, хотя доходы и реальная загрузка сотрудников говорят об обратном.

Как рецессия влияет на рынок труда:

Многие компании не сокращают персонал, а переводят на полставки или даже на четверть ставки. Таким образом, сотрудника сохраняют в компании, но зарплату он получает в соответствии с формальной занятостью. Даже если сотрудник реально трудится полный рабочий день. Например, уволить сотрудника предпенсионного возраста сложно, поэтому проще перевести его на неполную ставку.

Еще один способ сохранения персонала в штате — уход сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы. Это позволяет не платить сотруднику зарплату, но формально он продолжает числиться в компании. Например, если компания испытывает временные трудности с выплатой зарплаты, то просят часть персонала взять на время неоплачиваемый отпуск.

Новая форма работы на себя — самозанятость, где физлицо платит налог на профессиональный доход, считается формой трудовой занятости. То есть нельзя открыть самозанятость и встать на биржу труда и получать выплаты, если нет реальной деятельности. Поэтому граждане с такой открытой формой труда не считаются безработными.

Какие негативные последствия это несет для экономики и бизнеса:

Реальные доходы населения могут быть невысокими, что негативно влияет на экономику в целом. Низкий темп потребления снижает экономический рост.

Бизнесу это тоже дорого: приходится тратить много внутренних ресурсов на систему мотивации персонала и повышения эффективности труда.

Скрытая недозанятость — это отложенная проблема, а не решенная. Чем дольше держится разрыв между формальным и фактическим положением работника, тем труднее компаниям вернуть производительность при восстановлении спроса.

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ООО «АйдоЛаб»