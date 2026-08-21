Сторонника украинской националистической идеологии задержали на Кубани

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю был задержан сторонник украинской националистической идеологии. Мужчину обвиняют в призывах граждан к вступлению в проукраинскую террористическую организацию, сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что 33-летний житель Славянска-на-Кубани с использованием персональной учетной записи публиковал в своем Telegram-канале комментарии, в которых оправдывал деятельность проукраинской террористической организации и призывал граждан к вступлению в ее состав.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Также был проведен лингвистический анализ его публикаций, установлено, что они содержат признаки оправдания террористической деятельности. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Елизавета Ершова