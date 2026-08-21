В Краснодаре все школы и детсады перейдут на круглосуточную охрану ЧОП с 1 сентября

На заседании городской антитеррористической комиссии утвердили комплекс мер по обеспечению безопасности в учебных заведениях к новому учебному году. С 1 сентября все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Краснодара будут охранять частные охранные предприятия круглосуточно. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перед Днем знаний все здания обследуют сотрудники полиции, а в ночь на 1 сентября правоохранители заступят на дежурство у каждой школы. Торжественные линейки решено провести только для первоклассников и выпускников в закрытых помещениях — актовых и спортивных залах, рекреациях, кабинетах. Родителей просят с пониманием отнестись к строгому пропускному режиму и ограничениям по числу взрослых на мероприятиях.

Сотрудники школ и охрана прошли инструктажи по действиям в чрезвычайных ситуациях. Алгоритмы уже отработаны на всероссийских учениях и будут закреплены на репетициях линеек с участием полиции и Росгвардии. Во время мероприятий в каждой школе будут дежурить медики, правоохранители и спасатели. Кроме того, в течение всего учебного года полицейские патрули будут дежурить у школ по утрам. Во всех учреждениях также проведены проверки пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Алина Зорина