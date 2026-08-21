В Анапе объявили чрезвычайную пожароопасность пятого класса

В Анапе 21 и 22 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса — максимального уровня. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сохраняется угроза возникновения природных и лесных пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В городе действует особый противопожарный режим. На его период запрещено использование открытого огня, в том числе проведение огненных шоу, применение пиротехнических изделий, а также сжигание мусора и сухой травянистой растительности.

Пятый класс пожароопасности означает, что при сухой и жаркой погоде огонь может быстро распространяться, в том числе переходить на лесные и природные территории. Возникновение возгорания в таких условиях представляет угрозу для населенных пунктов, инфраструктуры и людей.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00, в диспетчерскую службу краевого лесопожарного центра — 8-861-229-15-38, либо по единому номеру экстренных служб 112.

Анна Гречко