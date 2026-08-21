В аэропорту Краснодара задержано 18 рейсов

По данным на 11:30 мск, в аэропорту Краснодара на вылет и прилет суммарно задержано 18 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На вылет задержаны девять рейсов. Самолеты должны направиться в Ереван, Москву, Казань, Стамбул и Екатеринбург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны девять рейсов. Они должны прибыть из Москвы, Казани, Стамбула, Еревана и Екатеринбурга. Отмененных рейсов нет.

Алина Зорина