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В аэропорту Краснодара задержано 18 рейсов

По данным на 11:30 мск, в аэропорту Краснодара на вылет и прилет суммарно задержано 18 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани краевой столицы.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На вылет задержаны девять рейсов. Самолеты должны направиться в Ереван, Москву, Казань, Стамбул и Екатеринбург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны девять рейсов. Они должны прибыть из Москвы, Казани, Стамбула, Еревана и Екатеринбурга. Отмененных рейсов нет.

Алина Зорина

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