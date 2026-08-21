В Крыму объявлена беспилотная опасность

На территории Республики Крым объявлена беспилотная опасность. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают оперштаб Крыма и глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным оперативного штаба Республики Крым, сейчас над регионом работает ПВО. Жителям и гостям полуострова рекомендуют сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В Севастополе воздушная тревога уже была объявлена трижды в течение прошедшей ночи.

UPD: Воздушная тревога в Севастополе отменена в 11:16 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что следователи СК России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей Республики Крым, Севастополя и Донецкой Народной Республики.

По данным властей Крыма и Севастополя, в Симферопольском районе в результате атаки беспилотников ВФУ погибли два человека, еще трое ранены, в том числе ребенок. Также пострадал житель Сакского района Республики Крым. В Севастополе в результате ударов украинских беспилотников ранения и травмы получили мать и ее малолетний ребенок.

Алина Зорина