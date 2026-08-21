Пожар на полигоне ТКО под Балаковом локализован

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Ситиматик» сообщил о локализации возгорания на мусорном полигоне в Балаковском районе Саратовской области. Пожар, начавшийся вечером накануне, по данным компании, охватил около 300 кв. м, что составляет 0,06% от общей площади объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Ситиматик» Фото: АО «Ситиматик»

На месте работают более 20 единиц техники, дежурят технические руководители саратовского филиала регоператора. Ранее глава Балаковского района Сергей Барулин охарактеризовал площадь возгорания как «значительную». Для координации действий на объекте развернут оперативный штаб с участием представителей местных властей и экстренных служб.

«На балаковском полигоне продолжаются работы по устранению очагов возгорания и задымления. На месте работает более 20 ед. спецтехники: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы. Идет отсыпка очагов грунтом»,— сообщили в АО «Ситиматик»

Никита Маркелов