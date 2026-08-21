Обсуждение нового перегрузочного комплекса НСРЗ в Новороссийске пройдет онлайн

Общественные слушания по проекту универсального перегрузочного комплекса АО «НСРЗ» в Новороссийске состоятся 24 августа в формате видеоконференции. Жители смогут задать вопросы разработчикам проекта и высказать замечания по его воздействию на окружающую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Слушания организованы в рамках общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые проходят с 12 августа по 10 сентября. Провести отдельные слушания в рамках процедуры предложили общественные экологи.

Проект предусматривает строительство универсального перегрузочного комплекса НСРЗ. В 2025 году сообщалось о создании искусственного земельного участка для глубоководного терминала по перевалке металлопродукции. Ожидается, что новый комплекс увеличит мощности Новороссийского порта и создаст более 500 рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Материалы проекта доступны для ознакомления до 10 сентября. Предложения и замечания можно направлять в региональное Минприроды РФ в течение всего срока общественных обсуждений.

Согласно ответу ведомства общественникам, слушания назначены на 24 августа в 14:30. Они пройдут в формате ВКС.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ-2026 было объявлено о начале основного этапа строительства перегрузочного комплекса. Инвестиции составят более 120 млрд руб: средства направят на возведение причалов и эстакад, станций разгрузки вагонов, создание искусственных земельных участков и дноуглубительные работы. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2027 году. Помимо увеличения мощностей порта, проект должен принести дополнительные налоговые поступления в бюджет и создать более 500 рабочих мест.

Анна Гречко