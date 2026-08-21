Волгоградский облсуд ужесточил приговор по делу о мошенничестве в автосалонах

Волгоградский областной суд изменил приговор 32-летнему Павлу Пахомову, признав его виновным в мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместо трех лет принудительных работ, назначенных ранее Ворошиловским районным судом, подсудимый будет отбывать три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.

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По данным следствия, с ноября 2018 года по август 2020 года фигурант в составе преступной группы, действовавшей под видом легальных автосалонов «Волга» и «Восход Авто», навязывал клиентам заведомо невыгодные условия автокредитования и дополнительные услуги. В результате действий злоумышленников 28 граждан понесли ущерб на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Первоначальный приговор от 17 июня был обжалован прокуратурой как чрезмерно мягкий. Апелляционная инстанция удовлетворила представление надзорного ведомства, переквалифицировав вид наказания на реальное лишение свободы.

Никита Маркелов